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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أخضر.. إطلالة جذابة لـ رنا رئيس عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة الشابة رنا رئيس صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رنا رئيس في الصورة بأطلالة جذابة مرتدية فستان طويل بالللون الاخضر ، و علقت قائلة :   “When there is a will there’s a way.”

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رنا رئيس أحد أهم النجوم الشباب التي لمعت خلال السنوات الماضية؛ لقيت إشادة كبيرة من النقاد والجمهور، حيث توجت نفسها أحد أفضل الوجوه الشابة في العام الماضي عام ٢٠٢١؛ وقدمت أعمالا مميزة كان آخرها مسلسل “موضوع عائلي”.

 

وتكتمل هذه المسيرة الرائعة، حيث بدأت العام بمشاركة في منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطفت الأنظار خلال وجودها على المسرح، إنها النجمة الشابة الجميلة رنا رئيس التي حاورها موقع “صدى البلد”.

 

اطلالات رنا رئيس الفنانة الشابة رنا رئيس الفنانة رنا رئيس صور رنا رئيس

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