محافظ الشرقية يتفقد شونة البنك الزراعي بالنخاس وصومعة مطاحن شرق الدلتا

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، شونة النخاس التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمركز الزقازيق والمقامة على مساحة ١٦ قيراط وبطاقة استيعابية ٢١٦٠ طن قمح ، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.

واطمئن المحافظ ، على أعمال التوريد الجارية واستلام وتخزين الاقماح بالشونة ليصل إجمالي ما توريده حتى الأن 469 طن و 321 كيلو .

واستكمل محافظ الشرقية ، جولته بزيارة صومعة الزقازيق التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق والتي تعمل بطاقة استيعابية ٣٠ ألف طن قمح ، حيث تضم ٦ خلايا سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح.

وحرص المحافظ ، على متابعة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

كما تابع المحافظ الميزان للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددًا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانًا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد منه.

واطلع المحافظ ، على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 289 طن و 612 كيلو ، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوه من الشوائب والحشرات و‏الرمال ، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لـموسم 2022 ، ليكون 885 جنيهاً للأردب بدرجة نقاوة 23,5 و 875 جنيهاً للأردب بدرجة نقاوة 23 درجة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية ، صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 55 موقع تخزيني وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة ، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 127513 ألف طن (970) كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة ، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ، والمهندس أحمد سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي ، والمهندس محمد شعيرة المدير التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا ، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

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