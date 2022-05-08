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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‏لأعضاء هيئة التدريس

جامعة طنطا: فتح باب التقديم لمنصب المدير التنفيذي لمركز التطوير المستدام

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لشغل مهام المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتطوير المستدام، ومدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة.

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وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

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وأضاف، أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الأربعاء الموافق 18 مايو الجارى.

جامعة طنطا الغربية التحول الرقمي أعضاء هيئة التدريس الجامعة السيرة هيئه التدريس

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