خلال اجتماع موسع.. محافظ الغربية يناقش موقف المتغيرات المكانية والتصالح.. ويوجه بتوريد 12 أردب قمح بحد أدنى للفدان

محافظ الغربية خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز:

توريد 12 أردب من القمح بحد أدنى للفدان

التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية

استقبلنا 177451 طلب تصالح تم فحص 175134 منها

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء السبت ، برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات وعلى رأسها منظومة توريد القمح المحلي ، منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة خلال العام الجاري وما تم إنجازه إلى جانب موقف التصالح على مخالفات البناء واستئناف أعمال البناء ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد .

وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على المجهود المبذول خلال فترة الأعياد من أعمال التجميل ، النظافة ، رفع الإشغالات والتصدي لحالات مخالفات البناء ، كما استعرض المحافظ موقف المحافظة خلال العام الحالي حيث تعاملت المحافظة مع المتغيرات المكانية التي تم رصدها على الفور لتحقق بذلك إنجاز يصل إلى 99٪ ، حيث تم الرد على 2851 متغير من أصل 2876 مما يعكس تصدى المحافظة بكل حسم وعدم التهاون في التعامل مع هذه المخالفات.

وفيما يخص طلبات التصالح فقد أوضح رحمي أن المحافظة استقبلت عدد 177451 طلب تصالح تم فحص 175134 منها من قبل الأمانة الفنية واللجنة المرسلة من المحافظة ، ليتم بعد الفحص إرجاء عدد 128183 لعدم إمكانية التصالح عليها ، والبدء في إجراءات التصالح لعدد 49268 طلب ، حيث قبلت اللجنة الفنية عدد 7684 طلب ورفض 79 وتم إصدار نموذج 10 لعدد 987 طلب ويتبقى طلبات تقوم بالتقسيط ولم يصدر لها نموذج 10 ويبلغ عددها 313 طلب ، ذلك إلى جانب عدد 38 طلب صدر لها نموذج 10 مؤقت.



كما تطرق المحافظ خلال اجتماعه لمناقشة آلية العمل بمنظومة استقبال وتوريد الاقماح المحلية بالأماكن التخزينية ،وذلك بحضور وكيلي وزارة التموين والزراعة ،حيث وجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة توعية المزارعين بالحد الأدنى المتوقع توريده للفدان الواحد وهو 12 أردبا، وذلك تجنبا لتوقيع مخالفة عليه، وكذلك توافر تصاريح كاملة البيانات بمقدار الحمولة وتحديد اتجاهها وذلك بمتابعة دورية من قبل مباحث التموين والمرور .

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