عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خلال اجتماع موسع.. محافظ الغربية يناقش موقف المتغيرات المكانية والتصالح.. ويوجه بتوريد 12 أردب قمح بحد أدنى للفدان

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

محافظ الغربية خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز:

  • توريد 12 أردب من القمح بحد أدنى للفدان
  • التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية 
  • استقبلنا 177451 طلب تصالح تم فحص 175134 منها

 

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء السبت ، برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات وعلى رأسها منظومة توريد القمح المحلي ، منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة خلال العام الجاري وما تم إنجازه إلى جانب موقف التصالح على مخالفات البناء واستئناف أعمال البناء ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد .

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على المجهود المبذول خلال فترة الأعياد من أعمال التجميل ، النظافة ، رفع الإشغالات والتصدي لحالات مخالفات البناء ، كما استعرض المحافظ موقف المحافظة خلال العام الحالي حيث تعاملت المحافظة مع المتغيرات المكانية التي تم رصدها على الفور لتحقق بذلك إنجاز يصل إلى 99٪ ، حيث تم الرد على 2851 متغير من أصل 2876 مما يعكس تصدى المحافظة بكل حسم وعدم التهاون في التعامل مع هذه المخالفات.

وفيما يخص طلبات التصالح فقد أوضح رحمي أن المحافظة استقبلت عدد 177451 طلب تصالح تم فحص 175134 منها من قبل الأمانة الفنية واللجنة المرسلة من المحافظة ، ليتم بعد الفحص إرجاء عدد 128183 لعدم إمكانية التصالح عليها ، والبدء في إجراءات  التصالح لعدد  49268 طلب ، حيث قبلت اللجنة الفنية عدد 7684 طلب ورفض 79 وتم إصدار نموذج 10 لعدد 987 طلب ويتبقى طلبات تقوم بالتقسيط ولم يصدر لها نموذج 10 ويبلغ عددها 313 طلب ، ذلك إلى جانب عدد 38 طلب صدر لها نموذج 10 مؤقت.

تموين الغربية: توريد 5800 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع


كما تطرق المحافظ خلال اجتماعه لمناقشة آلية العمل بمنظومة استقبال وتوريد الاقماح المحلية بالأماكن التخزينية ،وذلك بحضور وكيلي وزارة التموين والزراعة ،حيث وجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة توعية المزارعين بالحد الأدنى المتوقع توريده للفدان الواحد وهو 12 أردبا، وذلك تجنبا لتوقيع مخالفة عليه، وكذلك توافر تصاريح كاملة البيانات بمقدار الحمولة وتحديد اتجاهها وذلك بمتابعة دورية من قبل مباحث التموين والمرور .

IMG-20220507-WA0043
IMG-20220507-WA0043
IMG-20220507-WA0042
IMG-20220507-WA0042
IMG-20220507-WA0044
IMG-20220507-WA0044
محافظ الغربية الغربية مخالفات البناء الدكتور طارق رحمي طلبات التصالح وزارة التموين مخالفة الصوامع الأقماح الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

موضوعات متعلقة

أمن الغربية يضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات أسرية بالمحلة

ترشيحاتنا

3 صفات التحلى بها يمنحك أعلى منزلة في الجنة .. حث عليها النبي

كمونة: اختيار إيهاب جلال للمنتخب غير مبرر.. والعميد الأفضل

جمال ياقوت: 70 % من الطلبات المقدمة للشهر العقاري من «الحيازة الهادئة»

السعودية تعلن مواعيد الدوام الصيفي في المدارس

ابنة أحمد راتب عن زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: تقليد أعمى للغرب

وزارة العدل تنشر فيديو لتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسكري علي من الشجعان.. قاتل ببسالة واستشهد بـ30 طلقة فى ظهره

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

فيديو

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ