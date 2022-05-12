رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المشروعات الجارية ويتابع خطة الرصف

تفقد حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، المشروعات الجارية بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية.

تفقد "حامد" استكمال أعمال الفرمة وأعمال تركيب البردورات والأرصفة بامتداد شارع ابن سيناء، وربطه بشارع المدينة الصناعية، وإنشاء محور مروري لسيارات النقل الثقيل على الطرق الرئيسية، كما تفقد أعمال إصلاح شارع الميناء بعد الانتهاء من توصيل خط الغاز الرئيسى لمنطقة خور رحمي والسقالة.

أشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم البدء فى أعمال الأسفلت بدءا من يوم السبت المقبل، تمهيدا للبدء فى أعمال رصف الطرق وإعادة الشىء لأصله بشارع الحرية وشارع الميناء وشارع الاتحاد وشارع السلام، بمنطقة خور رحمي.