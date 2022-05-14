أول مركز للمرونة.. وزيرة البيئة تستعرض خطوات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع مامى ميزوتورى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وذلك فى إطار استعدادت مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية بشرم الشيخ بحضور أيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر .

وأكدت وزيرة البيئة خلال الإجتماع، أنه سيتم البناء على مخرجات مؤتمر الاطراف ال ٢٦ للتغيرات المناخية ،حيث كان له العديد من المخرجات الناجحة كتنفيذ اتفاق باريس، وفتح العديد من برامج العمل مثل التكيف مع التغيرات المناخية وتمويل المناخ وهما يعتبران من أهم الموضوعات للدول النامية .

وأوضحت الوزيرة أنها ستشارك خلال الاسبوع القادم فى أول مباحثات وزارية غير رسمية عن التكيف، وهو من الموضوعات الهامة بالنسبة لمصر ، حيث تنبع أهميته من العمل على الحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة مئوية ، بالإضافة إلى تحديث المساهمات المحددة وطنيا وتوفير الدعم للدول النامية.

وأشارت إلى أن مؤتمر COP27 يعد مؤتمراً للتنفيذ لذلك سيتم تجميع قصص النجاح المصرية لعرضها خلال المؤتمر فى المجالات المختلفة كالزراعة ، الصيد ، المرأة ،برامج السياسات ، و الاستثمار.

وأضافت فؤاد أنه من بين الأمور المهمة التى ستؤكد عليها قمة المناخ ٢٧ ، هي تجميع كافة الحلول التكنولوجية على مستوى العالم ، و العمل على دعم المجتمعات المعرضة لمخاطر تغير المناخ ، من خلال تطبيق تلك الحلول والتكنولوجيات فى هذه الدول ، مشيرةً إلى أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من المبادرات، التى سيتم الإعلان عنها خلال COP27 تتضمن مبادرات عن التكيف والأمن الغذائي.

وأكدت على أهمية دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فى مجالات المياه، الأمن الغذائي و الإنذار المبكر ، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح في مجال التكنولوجيا الحديثة وقدرتها على تقليل مخاطر الكوارث و كيف يمكن تعزيز مرونة المراة والمجتمعات المحلية للتغيرات المناخية والتكيف مع الأزمات المناخية لتقليل تلك المخاطر قدر الامكان.

وإستعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع المجهودات التي يتم تنفيذها في شرم الشيخ لجعلها مدينة خضراء مثل تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة وكذلك التحول لاستخدام الطاقة المتجددة ،وتدريب العاملين في الفنادق والتدريب على معايير الاستدامة للمطاعم والكافتيرات هناك وكذلك مراكز الغطس التي حصلت على النجمة الخضراء وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يمكن من هذا المنطلق العمل على إعلان مدينة شرم الشيخ أول مركز للمرونة في افريقيا وكذلك الحصول على شهادة الايزو ويمكن العمل على اعلان ذلك على هامش مؤتمر المدن المستدامة القادم .

كما تساءلت وزيرة البيئة حول إمكانية تسهيل عملية التعاون مع منظمة الارصاد الجوية في مجال المرونة وسبل الدعم الفني في هذا المجال من أجل العمل على قياس مدي مرونة وصمود المدن من خلال عدة معايير منها البنية التحتية، ووجود أي اتفاقيات تخص المرونة وفي حالة توافر تلك المعايير يتم منح اعتماد للمدينة، كما يمكن التعاون أيضاً فى مجال توفير دعم فني في مجال التخطيط للمدن المستدامة في اطار استراتيجية المناخ ٢٠٥٠، ويمكن الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر COP27.

وتقدمت مامى ميزوتورى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالشكر لوزيرة البيئة، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ ما طلبته في مجالات التكيف والتخفيف والمرونة، كما سيتم التعاون مع مصر في مجال تقليل المخاطر والكوارث ، بالإضافة إلى دعم الإسراع فى تمويل المناخ وتمويل التكيف من القطاع الخاص والعام.

وأضافت أنه سيتم العمل على كيفية قياس تمويل التكيف مع التغيرات المناخية والعمل على قياس مؤشرات الخسارة والضرر وقياس مؤشرات تقليل الكوارث وفيما يخص المبادرات.

كما أكدت مامى على استعداد المكتب للتعاون في مبادرات المياه والانذار المبكر، و تجميع قصص النجاح ، حيث يمتلك المكتب موقعاً يتضمن المزيد من قصص النجاح ، و فيما يخص الخسائر والأضرار في جلاسجو أكدت مامى أنه تم تفعيل شبكة عمل سانتيجو التى تعد أحد المخرجات الهامة لمؤتمر جلاسجو .

وأشارت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى انه تم عمل مركز للتميز المناخى والمرونة مع الكوارث اكتوبر الماضي في جينيف لمساعدة الدول المعرضة للخطر ، حيث يتضمن ١٣ منظمة وهدف المركز الربط بين التغيرات المناخية وتقليل مخاطر الكوارث ومحاولة تضييق الفجوات وتقليل مخاطر تغير المناخ.

وأضافت أنه من المبادرات الاخرى التي يتم العمل عليها المدن المرنة والقادرة على الصمود ، وفيما يخص COP27 سيتم التركيز على جعل شرم الشيخ مدينة مرنة تحت مظلة برنامج جعل المدن مرنة ٢٠٣٠.

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