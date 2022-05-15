تفاصيل حصول محمد عبلة على جائزة جوتة | فيديو

كشف الفنان محمد عبلة ، الفنان التشكيلي العربي الأول الحاصل على جائزة " جوتة " للشخصيات المؤثرة في العالم ، قائلا إن اقتران اسمه بالشاعر الكبير " جوته " إحساس جميل ، ومهم ، وهو وسام رفيع تمنحه دولة ألمانيا للمبدعين والمثقفين .

وأضاف الفنان محمد عبلة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الوسام يصل عمره لـ 70 عاما ، وهو الوسام الرسمي لألمانيا ، موضحا أنه لم يتقدم للجائزة ولكنه رشح لها من بلده مصر من خلال أعماله المؤثرة .

ولفت " عبلة " ، إلى أن الاحتفال بالجائزة يكون في المدينة التي ولد فيها الشاعر "جوتة " صاحب الجائزة ، ويتم تسليم الوسام في الاحتفال ، ويضم الوسام القدرة على سفر الفنان الفائز لمدة أسبوع للقصور الثقافية لألمانيا .