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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم عبد المجيد: إلغاء هدف الأهلي أمام البنك قرار صحيح

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

علق أكرم عبد المجيد، نجم الزمالك السابق، على إلغاء هدف الأهلي في شباك البنك الأهلي.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره فريق البنك الأهلي سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء العديد من الغيابات من جانب نجوم القلعة الحمراء على رأسهم عمرو السولية واليو ديانج وخروج محمد الشناوي مصابا بالعضلة الخلفية.

قال أكرم عبد المجيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللغط الحادث حول صحة هدف الاهلى الملغى ..لماذا الاختلاف بين الحكام ورامى ربيعة نفذ الركلة بطريقة غير قانونية ومن حق الڤار التدخل فى هذا الخطأ مادام هذا الخطأ تسبب فى احراز هدف”.

وأضاف “وبصراحة احيى لاعبى البنك الاهلى لاصرارهم على تنفيذ القانون وتنبيه الحكم لهذا الخطأ ...الفار لا يتدخل فى الالعاب الغير مؤثرة فى نتيجة المباراة الڤار لتحقيق العدالة لا لتطبيق البروتوكول.. وشكراً هذا رأيى ولوكان هذا الهدف لاى فريق فى مصر او فى العالم”.

ويحتل المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المركز الثالث برصيد 34 نقطة خلف بيراميدز الوصيف صاحب ال 39 نقطة والزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد، أنه لا يبحث عن أعذار، ‏وأن الفريق عانى من الغيابات أمام البنك الأهلي بسبب الإصابات، حيث افتقد الفريق لجهود ثلاثي ‏خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، وأن الأهلي استعد لمباراة البنك الأهلي يومًا ‏واحدًا فقط، بعد عودة بعثة الفريق من الجزائر في الوقت الذي حصل فيه المنافس على راحة ‏كافية واستعد بشكل جيد للمباراة.‏

وأضاف موسيماني: «أتيحت فرصتان للبنك الأهلي في المباراة، كما أن الأهلي أتيحت له فرص ‏كانت كفيلة بإنهاء المباراة وتحقيق الفوز في حال استغلالها بشكل جيد».‏

وأوضح موسيماني أن محمد الشناوي كابتن الفريق اشتكى من إصابة، ولذا تم استبداله خلال المباراة ‏والدفع بزميله علي لطفي، وأن الجهاز الطبي سوف يقيم حالته.

الزمالك الأهلى البنك الاهلي أكرم عبد المجيد الدوري الممتاز

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