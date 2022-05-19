11 مليون يورو سنويا.. باريس سان جيرمان ينافس يوفنتوس على ضم بوجبا

كشفت تقارير إعلامية، عن تفاصيل عرض إدارة نادى يوفنتوس الإيطالي، للاعب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي قدمت عرضا إلى بول بوجبا يمتد لمدة 3 سنوات قادمة.

وأشارت إلى أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي عرضت على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي راتبا سنويا يصل إلى 7.5 مليون يورو.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن بول بوجبا لديه عرضا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ راتب 11 مليون يورو بشكل سنوي.

وشددت التقارير الإعلامية على أن محامية اللاعب بول بوجبا أخبرت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنها سوف تقيم كل العروض ومن ثم ستجتمع مع اللاعب من أجل أخذ القرار.

وسطع نجم بوجبا (29 عامًا) مع "السيدة العجوز" بين 2012 و2016 إلا أن مستواه تراجع كثيرا بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2016.





يذكر أن لاعب كرة القدم الفرنسي "بول بوجبا" اسمه كـ أول لاعب يرتدي زوج من أحذية كرة القدم النباتية في العالم، وذلك بعد أن تعاون نجم مانشستر يونايتد مع ستيلا مكارتني لتصميم حذاء أديداس PREDATOR FREAK اللافت للنظر.

ويعرف عن "بوجبا" البالغ من العمر 28 عامًا، اهتمامه بالموضة والتصميم وقصات الشعر المختلفة والمتنوعة خلال فترة الخمس سنوات التي قضاها في أولد ترافورد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأحدث صيحاته هو إطلاق حذاء كرة قدم نباتي جديد adidas PREDATOR FREAK - بعد التعاون مع مصممة الأزياء ستيلا مكارتني أثناء فترة الإغلاق، الحذاء بدون أربطة وهذا هو أحدث نسخة من العلامة التجارية الشهيرة PREDATOR .

وقد تم استخدام مواد نباتية لصنع الحذاء الأبيض الذي يتخلله عدد من الألوان كـ الأزرق والأخضر والبرتقالي، ويبلغ سعر الإصدار المحدود 236 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما يبلغ سعر الطراز المربوط 211 جنيهًا إسترلينيًا، كما أنها مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

قال بوجبا: "أنا لاعب كرة قدم أولاً وقبل كل شيء ، لكن لدي اهتمام كبير بالموضة والتصميم ودومًا اسعى إلى ما هو أفضل"، وأكمل في تصريحه :"لقد كان هذا التعاون مميزًا بشكل خاص بالنسبة لي لأنني كنت من المعجبين بعمل Stella McCartney لفترة طويلة ، لذلك عندما اجتمعنا معًا ووجدنا هذه الفكرة ، شعرت أنها فرصة مثالية لصنع شيء ما"

كما أوضح :"لقد كان ذلك في منتصف فترة الإغلاق وكنت أفتقد لعب كرة القدم كثيرًا ، لذلك كان شعورًا لا يصدق أن أكون قادرًا على التركيز على شيء يجمع حبي للعبة مع شغفي بالأناقة".

وعبر عن حماسه في ارتدائها على أرض الملعب:"الأحذية التي صنعناها مع adidas جريئة وفريدة من نوعها ، ولا أطيق الانتظار لارتدائها عندما أخطو إلى أرض الملعب".