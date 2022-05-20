أفضل دعاء مستجاب .. و5 شروط مهمة لاستجابته

أفضل دعاء مستجاب لم يرد نصًا لكن هناك أمور مستحبة قبل الدعاء وهي أن يبدأ المسلم الدعاء بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وختمه ثم يدعوا بما يشاء فالدعاء سيُستجاب بمشيئة الله تعالى والدليل على ذلك ما ورد في سُنن أبي داود، أنه سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ.. أفضل دعاء مستجاب.

أفضل دعاء مستجاب

أفضل دعاء مستجاب اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ ويسأل الله بعدها ما يريد ، وأفضل دعاء مستجاب لقضاء الحاجة "لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّالا لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي"

أفضل دعاء مستجاب للرزق

أفضل دعاء مستجاب للرزق حَسبيَ اللهُ لا إلهَ إلَّا هو، عليه تَوكَّلْتُ، وهو ربُّ العَرشِ العَظيمِ، 7 مراتٍ، فمن قالها كَفاه اللهُ ما أهَمَّه من أمرِ الدُّنيا والآخِرةِ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللهم بحق هذا الجاه والجلال الذي اختصصت به نفسك ارزقنا الفرحة والسعادة من أوسع الأبواب، اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.. اللهم قرب لي ما أتمناه. اللهم يا مالك الملك وكلت أمري إليك واستودعتك كل ما يشغل عقلي وتفكيري؛ فإني لا أحسن التدابير. اللهم إني اسألك فرحة لا هم بعدها وسعادة لا شقاء بعدها برحمتك يا رب العالمين، ودعوة ذي النون:لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، فقد قال -صلى الله عليه وسلم، دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّهُ لم يدعُ بِها مسلمٌ ربَّهُ في شيءٍ قطُّ إلَّا استَجابَ لَهُ

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء البدء بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله وأن يكون المسلم طيب الطعام، أي طعامه حلال، والدعاء هو طاعةٌ لله واستجابةٌ لأوامره التي أمر فيها عباده أن يتوجّهوا له به، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ). السلامة من الكِبر، من شروط استجابة الدعاء كما بينها العلماء: الإخلاص في الدعاء وعدم الشرك والرياء فيه، وأن يكون المدعو به صوابا موافقا للشريعة الإسلامية، والثقة بالله تعالى واليقين بإجابته، وحضور القلب أثناء الدعاء وأن يظهر في الدعاء الضعف والعجز لله، وأنّه الوحيد القادر على الإجابة، فيتعلّق القلب بالله وحده. من أكرم الأشياء على الله، ممّا يدلّ على قُدرة الله وعجز ما سواه. سببٌ في دفع غضب الله عن العبد الداعي، لقول النبي ، عليه الصلاة والسلام، مَن لم يسألِ اللهَ يغضبْ علَيهِ.

أوقات استجابة الدعاء

أوقات استجابة الدعاء، أثناء لحظة رفع أذان المغرب في شهر رمضان ومن الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء هي خمسة، أولها أثناء السجود، وثانيها ساعة في يوم الجمعة، وثالثها في الثلث الأخير من الليل، ورابعها بين الأذان والإقامة، وخامسها أثناء نزول المطر، و فيما ورد بالسُنة النبوية الشريفة، أن الدعاء مستجاب في يوم الجمعة، يوجد ساعة يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء فقد ذكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها. رواه البخاري كما أن الدعاء مستجاب عند عيادة المريض، وعن أوقات يستجاب فيها الدعاء ، فقد أخرج مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله

الدعاء المستجاب

الدعاء المستجاب صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا سلمة قد مات، فقال لي: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة" قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدًا صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي نورًا وهدى ورحمة.. اللهم ارزقني تلاوته في الليل والنهار يا أرحم الراحمين يا الله، فإنك على كل شيء قدير اللهم يا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد سدد خطانا وارحم موتانا برحمك وعطفك وجودك يا رب العالمين. اللهم امتنا على دينك ودين نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-.. ربنا وتقبل دعاء. اللهم وإن لنا من هم تحت التراب، فارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم قد ضاقت علينا الأرض يما رحبت، فاصلح لنا شأننا كله، وعجل لنا بالراحة التي تغنينا عن كل شيء يا رب العالمين.

قوله تعالى: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) قوله تعالى: (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ).قوله تعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).