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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة أملاك الدولة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين والمضي قدما في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل استرداد حق الشعب.

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جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة لاستعراض الموقف الحالي وسير عمل منظومة التقنين لسرعة إنجاز الملف.


تم خلال اللقاء استعراض معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين" وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.


وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون مطالبًا بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظا علي حقوق الدولة والمواطن.


ووجه اللواء عصام سعد بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها لسرعة الانتهاء من النسب المتبقية من ‏الطلبات مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة.


كما كلف المحافظ بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والانتهاء من كافة العقود خلال أيام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة لأن هذا يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.

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