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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسيوط تجري تجربة لغواصة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإصلاح خطوط البترول

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط مع فريق طلاب كلية الهندسة

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب التشغيل التجريبي  للغواصات الآلية MATE ROV بحمام السباحة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط ، والتي قام بتصميمها فريق " ASSIUT ROBOTICS" بكلية الهندسة. 

و أشاد غريب  بالنجاح الذي حققه الفريق الطلابي في تصميم وتصنيع الغواصة لكي يكونوا شركاء أساسين في خدمة بلدهم و نهضة و تقدم الدولة المصرية فى ظل ما يشهده العالم من تطورات هائلة و متسارعة في عمليات الرقمنة و الذكاء الاصطناعي ،  مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على رعاية أبنائها الطلاب المبتكرين و النابغين.

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وقال نائب رئيس جامعة أسيوط ان فكرة الطلاب هو الاعتماد على المنتج المحلي في ظل توجه القيادة السياسية والدولة المصرية في الجمهورية الجديدة على دعم ابتكارات الشباب وتعد هذه الغواصة ابتكار رائع يمكن استخدامها بعد تطويرها في مجالات كثيرة في قطاع البترول وكشف الألغام البحرية.

 

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط الى إنشاء وحدة للمشروعات الإبتكارية والإبداعية لطلاب الجامعة تابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب والتي تهدف إلى تبنى الطلاب المبدعين و المبتكرين  فى كل المجالات سواء في الهندسة او الطاقة او الحاسبات وجميع مجالات العلوم و تقديم كافة سبل الدعم لهم من حيث الإسهام في إجراءات تسجيل وتنفيذ المشروع الإبتكارية و توفير الدعم  المادي و المعنوي والمتابعة المستمرة ،  و التي تأتى تأكيداَ على حرص الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال على  دعم كافة الفرق الطلابية و تقديم كافة سبل الدعم و الرعاية اللازمة لهم و تشجعيهم  على المشاركة في مختلف المسابقات و المحافل  الإقليمية و الدولية  في كافة المجالات و التخصصات و الذي يأتي تأكيداَ على توجهات الدولة المصرية  بشأن رعاية الشباب المبتكرين و المبدعين .

و نوه  نائب رئيس الجامعة  إلى أن تلك المسابقات و التي تخلق نوع من التنافس بين المشاركين تعد فرصة متميزة بغض النظر عن تحقيق مراكز متقدمة و يجب على الطلاب استغلالها على نحو أفضل ما يكون لأنها تتيح الفرصة  للتعلم و التدريب و اكتساب المزيد من القدرات العملية و العقلية و التعرف على أهم الأفكار المستحدثة  لطلاب المشاركين من  مختلف الدول و تبادل الرؤى و الخبرات  فى  مجال الذكاء الاصطناعي و عمليات الرقمنة ،  مشيراَ إلى ترحيب الجامعة باستقبال  الطلاب أصحاب الأفكار الإبتكارية و الرؤى الإبداعية .

 

 

 

 

 

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