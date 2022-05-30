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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة العنكبوت| طفلة هندية بأربعة أذرع و4 أقدام.. صور

الطفلة الهندية
الطفلة الهندية

أطلق على الطفلة هندية لقب "فتاة العنكبوت" لأنها تمتلك ذراعين ورجلين إضافيين تخرج من خصرها.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، فإن الفتاة البالغة من العمر عامين ونصف، تركت أسرتها مذهولة بعد أن ولدت بأطراف إضافية في قرية حمدة في نوادا بيهار الهند.

 

 في لقطات الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، يمكن رؤيتها وهي تتجول بينما يتم وضع مجموعة أرجلها الأخرى في وضع يشبه زهرة اللوتس. 

الطفلة الهندية

يبدو أنها استفادت تمامًا من ذراعيها التي على الجانب لأنها استخدمت يديها لتناول بعض الطعام، بينما بدت أطرافها الممتدة بلا حراك. 

 

ناشدت والدتها أوشا ديفي السلطات المحلية في محاولة للحصول على تمويل لإجراء عملية لابنتها لإستئصال الأطراف الزائدة.

الطفلة الهندية

 بعد النداء الذي شوهد على نطاق واسع والذي شاركته أخبار 24 ، قام مستخدمو تويتر القلقون بوضع إشارة لممثل بوليوود سونو سود وطلبوا منه المساعدة، منذ ذلك الحين نشر النجم صورة للفتاة مستلقية على طاولة، وحولها العديد من المسعفين.

 

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