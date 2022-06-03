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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. روشتة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة واستكمال تدريبات المعلمين من الأحد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قبل انطلاقها.. روشتة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة
 امتحانات الثانوية العامة تقترب، خاصة مع بدء شهر يونيو؛ يستعد  طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

 

استكمال تدريبات المعلمين عبر المنصة الإلكترونية من الأحد.. وصدى البلد ينشر مواعيدها
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم استكمال عقد تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين ، وفقا لجدول تنظيمي تم وضعه للتدريب خلال الاسبوعين القادمين ، اعتبارا من الاحد 5 يونيو 2022 .

 

وكيل تعليم مطروح يلتقي مديري المديريات لبحث الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
التقى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح  بحضور ياسين أبو صالح مدير الشئون التجارية وناجية زايد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لتوفير مياه الشرب لعدد ١٢ لجنة امتحانية و١٦ استراحة حكومية بكافة أرجاء المحافظة .

التعليم العالي: فتح باب التقدم لجائزة الألكسو للإبداع والابتكار 2022
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول فتح باب التقدم للدورة السادسة لجائزة "الألكسو للإبداع والابتكار لشباب الباحثين بالوطن العربي" لعام 2022.

 

بدء عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من العام المقبل.. تفاصيل
أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2022 / 2023.

التعليم تنظم اختبارات قبول المعلمين للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية| صور
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، اختبارات قبول المعلمين للالتحاق بـ المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر  (Workforce Egypt) المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وعدد من الشركاء من قطاعي الأعمال العام والخاص؛ لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف القيادات المدرسية (مدير ووكيل مدرسة) والمعلمين والإداريين بخمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

 

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