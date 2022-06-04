تموين الأقصر: صرف 79.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن قيام المديرية بعدد حملات تموينية مكثفة خلال شهر مايو الماضي، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة والدائمة واليومية من قبل المديرية والادارات التموينية التابعة لها لمنع احتكار البائعين للسلع الغذائية ومحاربة غلاء الاسعار والحفاظ على الدعم التمويني المقرر للمواطنين المقدم من قبل الدولة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وعدم التهاون معهم في تحرير المحاضر ضدهم.



وأكد وكيل الوزارة عن انتظم عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة مما أدى إلى توفر الخبز البلدي بالمخابز للمواطنين وكذلك والدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل .



وتم صرف 79,7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم .



وصرف كمية قدرها 3912 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر .



وأوضح أن استمر عمل تلك المنافذ التموينية و تم صرف مقررات شهر مايو 2022 سلع تموينية بمبلغ 42.2 مليون جنيه بنسبة 98,8 % بموجب البطاقات التموينية مما ادى الى توافر السلع الاساسية ( زيت – سكر – ارز – مكرونة ) وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الاسعار وجاري الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية .

وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1 مليون جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 51401 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.



وأردف أنه تم أيضا انتظام عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات او مشاكل كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات. وتم توزيع عدد 266703 اسطوانة بوتاجاز منزلي صغيرة وعدد 12211 اسطوانة بوتاجاز تجاري على مستوى المحافظة.