جماعات الهيكل..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال |فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وسائل إعلاف فلسطينية مقاطع فيديو لمواجهات في المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، حيث تحاصر شرطة الاحتلال عددا من المعتكفين في المصلى القبلي.

وجاء ذلك بعدما أطلقت جماعات استيطانية دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى "عيد نزول التوراة" العبري.

وتأتي هذه الاقتحامات، تزامنًا مع الذكرى الـ55 للنكسة التي احتلت فيها "إسرائيل" المسجد الأقصى والجزء الشرقي من مدينة القدس، التي تتعرض لانتهاكات واعتداءات إسرائيلية متواصلة، ولعمليات تهويد ومصادرة لأراضيها، وطمس لمعالمها العربية الإسلامية. بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.

وتركز "جماعات الهيكل" بـ"عيد نزول التوراة" على تعزيز "السجود الملحمي" في باحات الأقصى وعلى القراءة الجماعية العلنية للتوراة، بهدف تكريس أدائها للطقوس العلنية الجماعية بالمسجد، خصوصًا بعد ما حصل في اقتحام الأحد الماضي.

والأحد الماضي، شهد المسجد الأقصى جملة من الانتهاكات والاقتحامات الواسعة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، تخللها أداء طقوس تلمودية و"السجود الملحمي" ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته، في مقابل الاعتداء على المصلين والمرابطين، وإبعادهم عن المسجد.