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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. دعوات للحشد لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين
فلسطين

دعت هيئات وشخصيات وطنية وإسلامية فلسطينية و مقدسية إلى الاحتشاد والمشاركة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، تأكيداً على إسلاميته وعروبته.

وقال خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، إن دعوات الحشد والمشاركة في صلاة اليوم الجمعة، مهمة لإيصال رسالة للاحتلال ومستوطنيه، بأحقيتنا التاريخية والأصيلة بالمسجد الأقصى.

وأكدت على ضرورة المشاركة الواسعة، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وكانت جماعات “الهيكل” المتطرفة، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك يومي الأحد والإثنين القادمين، فيما يسمى بـ “عيد نزول التوراة” العبري، بحسب وكالة صفا.

وتحتفل جماعات المستوطنين المتطرفة فيما يسمى “عيد نزول التوراة” هذا العام بالتزامن مع الذكرى الـ55 لاحتلال المسجد الأقصى المبارك بالتقويم الميلادي.

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