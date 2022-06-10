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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي تكشف ASX وتحدد موعد إطلاقها رسميا.. صور

ميتسوبيشي تكشف ASX
ميتسوبيشي تكشف ASX وتحدد موعد اطلاقها رسمياً

كشفت شركة ميتسوبيشي عن أحدث سيارتها الجديدة طراز ASX كسيارة شقيقة لرينو كابتور ونيسان جوك بسبب التعاون المشترك بين الشركات الثلاثة، كما أطلقت ميتسوبيشي ألمانيا بيان صحفي أوردت فيه تفاصيل الخيارات الخمسة لمحركات الكروس أوفر القادمة، والتي من المقرر الكشف عنها في سبتمبر 2022.

ميتسوبيشي تكشف ASX وتحدد موعد اطلاقها رسمياً

ستعتمد سيارة ميتسوبيشي ASX الجديدة على منصة CMF-B مثل رينو كابتور لذلك كان من المتوقع استعارة خيارات المحرك من شقيقتها الفرنسية، وستأتي الفئة الأولي بمحرك بنزين توربو 1.0 MPI-T ثلاثي الأسطوانات بقوة 90 حصان.

 

يتصل المحرك مع ناقل حركة يدوي يتألف من ست سرعات، ويمكن لعشاق السرعة والقوة أختيار محرك 1.3 رباعي الأسطوانات DI-T الأكثر قوة والذي يأتي في شكلين 138 حصانًا متصل مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات، أو 156 حصانًا متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات.

 

ستستخدم ASX مجموعات نقل الحركة الهجينة والقابلة للتوصيل من رينو كابتور إي-تك، حيث يستخدم كلاهما محرك بنزين بسعة 1.6 لتر مع محركين كهربائيين وصندوق تروس متطور متعدد الأوضاع يرسل الطاقة إلى المحور الأمامي.

 

ستأتي سيارة ميتسوبيشي ASX الجديدة بتصميم جديد كلياً مختلف عن الطراز السابق، حيث أطلقت ميتسوبيشي صورة ظلية لسيارة رياضية، كما تم التشويق في الدعاية الرسمية من قبل، وسيحتوي النموذج على شبكة جديدة مدمجة مع المصابيح الأماميةLED ، وخطوط ديناميكية قوية على غطاء المحرك، وأقواس عجلات أكبر. 

 

يكشف الإعلان التشويقي الأخير عن جزء من النهاية الخلفية، مع الباب الخلفي المنحوت وجزء صغير من المصابيح الخلفية بتقنية  LED.

 

سيظهر المزيد عن ميتسوبيشي ASX الجديدة في الكشف الرسمي الأول في سبتمبر، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في الأسواق الأوروبية في ربيع عام 2023 

ASX نيسان جوك الكروس اوفر CMF-B رينو كابتور

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