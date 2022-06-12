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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

صدى البلد

شن رواد التواصل الاجتماعي هجوما واسعا على منصة ديزني بالعربي بسبب اعلانها نشر محتوى يدعم المثلية وبثه من خلال منصتها .

منصة ديزني تنشر المثلية

نتشر مقطع فيديو مترجم بالعربية عن نهج لزيادة محتوى المثلية الجنسية في ديزني تسعى له رئيسة شركة إنتاج الرسوم المتحركة، كاري بيرك، حيث أعلنت أن "الشركة تتعهد بإنتاج المزيد من الشخصيات الكرتونية، التي تدعم المثلية، حتى نهاية العام الجاري".

قالت "ديزني بلس"، إنها انطلقت في 16 بلدا عربيا، مضيفة أنها "تقدم محتوى مخصصا للمنطقة يشمل ترجمة عربية لمعظم الأعمال لا سيما التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة".

وعرضت خدمة "ديزني بلس"، أكثر من 1200 فيلم و1000 مسلسل و100 فيلم أصلي وحصري في اليوم الأول، ولكن سرعان ما تعرضت إلى موجة من الانتقادات وذلك بسبب "تشجيعها للمثلية الجنسية في أفلامها التي يشاهدها الأطفال".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

المثلية الجنسية ديزني أفلام ديزني

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