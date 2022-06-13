المثلية الجنسية بأفلام ديزنى.. استشارى طب عائلة : الأسرة قادرة على حماية أطفالها

قال الدكتور مجدى إسحاق استشارى طب العائلة والمشورة الأسرية ، إننا فى البداية كنا نتعامل مع المثلية الجنسية على أنها حالة مرضية ، موضحًا أن الأسرة عليها عامل كبير فى حماية الاطفال من أفلام الكارتون التى تبثها ديزنى لهم والتى تتضمن المثلية الجنسية.



وأضاف “إسحاق” خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر” ، أن المثلية الجنسية أصبحت أسلوب حياة ، مؤكدا أنه غالبية المثليين جنسيًا هناك ظروف مجتمعية واختيارية جعلتهم هكذا .



وأشار إلى أن هناك وجهة نظر والتى يتقبلها المجتمع المصرى بأن المثلية الجنسية ترجع إلى التربية والبيئة التى نشأ فيها ، والنظرية الأخرى بأن هناك عوامل جينية يولد بها الإنسان تجعله مثلي جنسيًا .



ونوه “ استشارى طب العائلة والمشورة الأسرية ” إلى أن سوء التربية ، أو التحرش الجنسي ، والاغتصاب ، وفقدان بعض المشاعر خلال الطفولة من أهم العوامل التى تؤدى إلى جعل الشخص مثلي جنسيًا .



وانتشر مقطع فيديو مترجم بالعربية عن نهج لزيادة محتوى المثلية الجنسية في ديزني تسعى له رئيسة شركة إنتاج الرسوم المتحركة، كاري بيرك، حيث أعلنت أن "الشركة تتعهد بإنتاج المزيد من الشخصيات الكرتونية، التي تدعم المثلية، حتى نهاية العام الجاري".