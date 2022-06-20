سهل وبسيط.. خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

يفضل العديد من الأشخاص تناول التونة بالمستردة ، فتحتوي التونة على مذاق خاص ومميز، وخاصة الصوصات المختلفة.

وإليك طريقة تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

مقادير ساندويتش التونة بالمستردة

عبوة تونة

٢ ملعقة صغيرة مستردة

قطع خيار مخلل

٢ ثمره جزر مبشور

٢ ملعقة صغيرة مايونيز

كوب عصير نصف ثمرة ليمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة اوريجانو

ثمرة بصل مفرومة

خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

يتم خلط التونة و البصل المفروم والملح وعصير الليمون

ثم يترك الخليط لمدة ربع ساعة في البراد

ثم يتم بشر الجزر و تقطع قطع المخلل الي قطع صغيرة

ثم ضيفي جميع المقادير إلي ساندويتش التونة

و يترك ساندويتش التونه بالمستردة في الثلاجة لمده 10 دقائق وتقدم