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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل وبسيط.. خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

ساندوتش التونة
ساندوتش التونة

يفضل العديد من الأشخاص تناول التونة بالمستردة ، فتحتوي التونة على مذاق خاص ومميز، وخاصة الصوصات المختلفة.

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وإليك طريقة تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

مقادير ساندويتش التونة بالمستردة

عبوة تونة
٢ ملعقة صغيرة مستردة
قطع خيار مخلل
٢ ثمره جزر مبشور
٢ ملعقة صغيرة مايونيز
كوب عصير نصف ثمرة ليمون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة اوريجانو
ثمرة بصل مفرومة

خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

يتم خلط التونة و البصل المفروم والملح وعصير الليمون
ثم يترك الخليط لمدة ربع ساعة في البراد
ثم يتم بشر الجزر و تقطع قطع المخلل الي قطع صغيرة
ثم ضيفي جميع المقادير إلي ساندويتش التونة
و يترك ساندويتش التونه بالمستردة في الثلاجة لمده 10 دقائق وتقدم

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