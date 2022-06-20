سهل وبسيط.. خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة

يفضل العديد من الأشخاص تناول التونة بالمستردة ، فتحتوي التونة على مذاق خاص ومميز، وخاصة الصوصات المختلفة.
وإليك طريقة تحضير ساندويتش التونة بالمستردة
مقادير ساندويتش التونة بالمستردة
عبوة تونة
٢ ملعقة صغيرة مستردة
قطع خيار مخلل
٢ ثمره جزر مبشور
٢ ملعقة صغيرة مايونيز
كوب عصير نصف ثمرة ليمون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة اوريجانو
ثمرة بصل مفرومة
خطوات تحضير ساندويتش التونة بالمستردة
يتم خلط التونة و البصل المفروم والملح وعصير الليمون
ثم يترك الخليط لمدة ربع ساعة في البراد
ثم يتم بشر الجزر و تقطع قطع المخلل الي قطع صغيرة
ثم ضيفي جميع المقادير إلي ساندويتش التونة
و يترك ساندويتش التونه بالمستردة في الثلاجة لمده 10 دقائق وتقدم