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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا

حريق كنيسة الأنبا
حريق كنيسة الأنبا بيشوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع حريق شب ظهر اليوم الثلاثاء، بكنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع الحادث ووجه برفع درجة الاستعداد في مستشفيات المنيا العام، والمنيا الجامعي، والتأمين الصحي.  

وأشار «عبدالغفار» إلى استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين الانتهاء التام من أعمال الإطفاء والتبريد تحسبا لأي مستجدات.

وأوضح «عبدالغفار» أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق خلال 6 دقائق من تلقي البلاغ، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الإسعاف تلقت البلاغ في تمام الساعة 2.30 مساء، فيما وصلت سيارات الإسعاف في تمام الساعة 2.36 مساء.

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