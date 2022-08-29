برلمانية: الرئيس السيسي يهتم بإشراك المواطن في صناعة القرار

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إجراء حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء للتعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية.

وأكدت أن هذا القرار يعكس أن المواطن شريك في صناعة القرار .

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار، جاء لتوفير كافة السلع التي يحتاج لها المواطن بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهله في ظل إرتفاع الأسعار جراء تداعيات الأزمة العالمية الحالية مشيرة إلى أن هذا القرار ينتظره الشعب المصرى لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة حالة الغلاء وجشع بعض التجار واستغلال الموقف لتعطيش السوق المصرية من السلع الغذائية.

وأكدت" عضو تضامن النواب" أن الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يضرب المثل فى الوقوف بجانب الطبقة الكادحة ومحدودى الدخل ويشعر دائما بمعاناتهم .

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية، ووجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء .