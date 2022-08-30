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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع فابيان رويز

فابيان رويز
فابيان رويز

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع متوسط الميدان، الإسباني فابيان رويز قادمًا من نابولي الإيطالي.

ونشر نادي باريس سان جيرمان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع فابيان رويز للمواسم الخمسة المقبلة. لاعب خط الوسط الدولي الإسباني مرتبط بالنادي الباريسي حتى 30 يونيو 2027."

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الصفقة كلفت خزائن باريس سان جيرمان مبلغ 21.5 مليون يورو بخلاف الإضافات.

وبدأ فابيان رويز مسيرته مع ريال بيتيس ثم أُعير لـ إلتشي، قبل الانتقال لـ نابولي صيف عام 2018.

ومع نادي الجنوب الإيطالي، لعب فابيان رويز 166 مباراة، مسجلًا 22 هدفًا، إضافة لصناعته 15 آخرين، وتُوج معهم بكأس إيطاليا عام 2020.

ولعب فابيان رويز مع منتخب إسبانيا 15 مباراة دولية، وسجل هدفًا وحيدًا.

 

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