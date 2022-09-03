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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أنيقة وجذابة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورا جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت لجين عمران بإطلالة جذابة وأنيقة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران قميص باللون الأوف وايت وباكمام طويلة، وأختارت عليه جيب متوسط الطول وبفتحة من جانبي قدميها باللون البيج والجملي وحذاء بكعب عالي من الجلد باللون البيج، وأختارت حقيبة باللون الجملي كي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

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وقامت لجين عمران في إطلالتها برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء مع ترك شعرها من الخلف منسدلا على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

لجين عمران

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود و والأي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

لجين عمران


ولم تتكلف لجين عمران في إرتداء الإكسسوارات، وقامت بإرتداء اساور وساعة يد باللون الذهبي، وخاتم انيق باللون الفضي، مع نظارة شمسية باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .

 

حياة لجين عمران الأسرية

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

 

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