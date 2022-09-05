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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للتنسيق بمواجهة الظاهرة.. شحاتة يلتقي وفد اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة حريصة على الاستمرار في التواصل مع جميع الشركاء الاجتماعيين أصحاب الأهداف والتطلعات المختلفة في خدمة قضايا العمل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة نحو تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري في الداخل والخارج، وبشكل لائق، يتماشى مع عصر الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار شحاتة إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية في جميع الملفات المكلفة بها أبرزها ملف للتدريب والتشغيل ودراسة سوق العمل لتوفير احتياجاته من الشباب المدرب والمؤهل للعمل في المهن المطلوبة، وذلك بشكل يتسم بالمصداقية والشفافية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، اليوم الإثنين ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ،مع السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع "تعزيز إدارة الهجرة " من خلال النشاط المؤسسي الذي تنفذه الوزارة  بالتعاون مع اللجنة.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير برئيس اللجنة والوفد المرافق لها ، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة فى جميع الموضوعات المرتبطة بتنظيم هجرة الشباب ، والتدريب ،والتكنولوجيا ،مع الاهتمام بالإعلام للتوعية فى وسائل التواصل الاجتماعي، وللإعلان عن أنشطة اللجنة المشتركة مع الوزارة للوصول إلى المواطنين فى جميع انحاء الجمهورية،وتوعيتهم بهذه الفعاليات والأنشطة .

من جانبها أوضحت السفيرة نائلة جبر ، ان وزارة القوى العاملة تحظى باهتمام خاص فى عضوية اللجنة ولها الأولوية فى كل الأنشطة والمشروعات والبرامج ، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية ،و التدريب المهنى ، والفرص البديلة ، وتدريب الكوادر الوظيفية بها.

وأوضحت أن اللجنة تضم فى عضويتها العديد من الجهات الحكومية المصرية ،وتسعى نحو  صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، تعكس كافة الأبعاد القانونية والامنية والسياسية ذات الصلة ، واقتراح التدابير والإجراءات التنفيذية اللازمة ومتابعتها .

وأضافت السفيرة أن اللجنة تتعاون مع الوزارة فى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية..

يذكر ان اللجنة الوطنية التنسيقية تختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين فى إطار الإلتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية النافذة فى مصر ، كما تعمل كمرجعية استشارية للجهات والهيئات الوطنية ، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها .

حضر اللقاء من جانب الوزارة ، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية .. ومن جانب اللجنة الوطنية ، ريم زهران وزير مفوض ، وسلمى العليمى سكرتير ثان .

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