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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد شاكر وكريم أبو زيد في عزاء علي عبد الخالق.. فيديو وصور

صدى البلد

حرص كل من الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان كريم أبو زيد، علي حضور عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، داخل مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.

كما حضرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، وقدمت وزيرة الثقافة واجب العزاء إلي أسرة المخرج الكبير علي عبد الخالق.

وتوفى المخرج الكبير علي عبد الخالق مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عاما، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.  وكان المخرج الراحل علي عبد الخالق قد كشف عن  تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان. 

وقال المخرج علي عبد الخالق في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".

 وأضاف علي عبد الخالق: "من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”. 

سبب وفاة على عبد الخالق

وأوضح علي عبد الخالق :"الوزارة تتواصل معي عن طريق المتحدث الرسمي لها، وطلبوا مني كل التحاليل والأشعة، وفي انتظار ما سيحدث، لكن أبدوا الروح الطيبة والدعم". 
وحول تكاليف ومدة العلاج، قال: العلاج يكون حسب نوع المرض، ويوجد علاج بحقنة شهرية تكلفتها 100 ألف جنيه، وهناك علاج بالأقراص، لكن علاج السرطان عموما مكلف جدا، ونقابة الممثلين تقف معي، وأيضا نقابة السينمائيين، لكن لهم حدود، ولا يستطيعون دفع 500 أو 600 ألف جنيه لعلاج شخص".

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نقابة الممثلين كريم أبو زيد أحمد شاكر عبد اللطيف الفنان أحمد شاكر المخرج على عبد الخالق مسجد الحامدية الشاذلية المخرج الكبير على عبد الخال الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج الراحل علي عبد الخالق نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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