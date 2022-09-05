أحمد بدير وفتوح أحمد ومحمد الصاوي في عزاء المخرج علي عبدالخالق.. فيديو وصور

حرص كل من الفنان أحمد بدير والفنان فتوح أحمد والفنان محمد الصاوي، على حضور عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، داخل مسجد الحامدية الشاذلية.

كما حضرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، وقدمت وزيرة الثقافة واجب العزاء إلي أسرة المخرج الكبير علي عبد الخالق.

وكان من ضمن الحضور في عزاء المخرج الكبير علي عبد الخالق، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان كريم أبو زيد.

وتوفى المخرج الكبير علي عبد الخالق مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عاما، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة المخرج

على عبد الخالق



كشف هشام عبد الخالق، ابن المخرج علي عبد الخالق، تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة والده مع مرض السرطان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc، مساء أمس الأحد، أن آخر كلمة قالها والدى "مافيش فايدة من العلاج"، مضيفا أن وصية والده كانت خد بالك من أختك.

وتابع هشام عبدالخالق حديثه عن والده: "هو لمس الحب أثناء وجوده في المستشفى، وتلقى العديد من الزيارات، رغم أنه فقد الوعي قبل وفاته بـ3 أيام".

وعن أهم النجوم الذين زاروا المخرج الراحل، قال : هم ياسر جلال، والفنان محمد رياض، وغيرهم من الأسماء.



ووجه هشام عبد الخالق، نجل المخرج علي عبد الخالق، كل الشكر وعميق التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة بعلاج والده المخرج الراحل على نفقة الدولة.

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