طارق علام يقدم واجب العزاء في علي عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية

حرص الإعلامي طارق علام، علي تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل علي عبد الخالق، داخل مسجد الحامدية الشاذلية.

كما حضرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وقدمت وزيرة الثقافة واجب العزاء إلي أسرة المخرج الكبير علي عبد الخالق.

وكان من ضمن الحضور في عزاء علي عبد الخالق، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين والفنانة سيمون، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان كريم أبو زيد، والفنان أحمد بدير والفنان فتوح أحمد والفنان محمد الصاوي، والفنانة مادلين طبر والفنانة عفاف مصطفي.

وتوفى المخرج علي عبد الخالق، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عاما، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.

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