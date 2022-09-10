نشرة المرأة والصحة: هبة قطب توضح كيف تسعد زوجتك أثناء العلاقة.. مي عمر تواصل الظهور بإطلالات جريئة.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بصور جديدة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بفستان أسود.. مي عمر تواصل الظهور بإطلالات جريئة



نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، وقامت بمشاركتها مع متاعبها عبر كاتبها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات على " إنستجرام " ، وقد ظهرت مي عمر بإطلالة جذابة وجريئة.

إجراء هام قبل الشتاء يحميك من الإنفلونزا والسكتة الدماغية.. تعرف عليه



ينصح الأطباء كل عام بالحصول على لقاح الإنفلونزا قبل دخول فصل الشتاء.. وقد اقترحت دراسة جديدة أجراها باحثون أسبان، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي يحمي من السكتة الدماغية.

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة



يلجأ البعض عند اتباع نظام ريجيم إلى استبدال المشروبات الغازية العادية بالمشروبات الغازية الدايت، وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، أن استهلاك المشروبات الغازية الدايت يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

بالمايوه.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد



حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لعلاقة زوجية سعيدة.. طريقة غريبة لعلاج انخفاض الرغبة لدى النساء



تعاني ملايين النساء من عدم شعورها بالسعادة خلال العلاقة الزوجية و الألم أثناء الجماع، ولكن كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من باحثون من مستشفى رعاية صحة الأم والطفل في شاندونغ، أنه يمكن علاج قلة الرغبة لدى النساء باستخدام الوخز بالإبر الصينية .

حسب سنها.. هبة قطب توضح كيف تسعد زوجتك اثناء العلاقة



يعاني بعض الرجال من المشاكل الجنسية مما يجعل الرجل يتراجع في ممارسة العلاقة الزوجية بعد سن الأربعين.

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية



أثارت أمس ثلاث نجمات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الثلاث نجمات بإطلالات لافتة وجريئة من نفس دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana.

احذر نزيف اللثة.. الذهاب لطبيب الأسنان يحمي من مرض خطير بالمخ



غالبا لا يذهب أغلب الأشخاص إلى طبيب الأسنان، إلا عندما الشعور بالألم منها.. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون فنلنديون، أنه يجب أن يكون الذهاب إلى طبيب الأسنان عمل روتيني، لأنه يمنع من الإصابة فيما بعد بمرض الزهايمر.

شاهد | الإطلالة الأولى لزوجة الفنان إسلام جمال من حفل زفافهما



أحتفل الفنان إسلام جمال بحفل زفافه منذ قليل على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور أصدقائه وعائلته، وقد ظهرت زوجته بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية، وهو ما عبر عنه جمهوره ومتابعيه عبر التعليقات.

الحياة بقى لونها فوشيا .. فيفي عبده بـ الأوف شولدر | شاهد



شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها فيديو جديدًا لها من الساحل الشمالي، ونشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



نفس الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب يسرا | شاهد



تألقت الفنانة يسرا، في وقت سابق؛ حينما ظهرت مرتدية فستانا أنيقا باللون الأحمر ومزين بمجموعة مختلفة من الورود الملونة، مما كشف عن جمالها ورشاقتها.



مش شبهها خالص.. شقيقة هيفاء وهبي تتألق بـ فستان الزفاف



شاركت، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من حفل زفاف شقيقتها.



بفستان مكشوف.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في أحدث ظهور



نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان صور جديدة مع متابعيها، وقامت بمشاركتها هبرحسابها الرسمي "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان وظهرت بإطلالة جذابة وجريئة تبرز من أنوثتها.

جمبسوت جريء و تاتو| ميريهان حسين تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد



حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها