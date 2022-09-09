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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفس الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب يسرا | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تألقت الفنانة يسرا، في وقت سابق؛ حينما ظهرت مرتدية فستانا أنيقا باللون الأحمر ومزين بمجموعة مختلفة من الورود الملونة، مما كشف عن جمالها ورشاقتها.

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وظهرت الفنانة هيفاء وهبي اليوم، بنفس الفستان الأنيق الذي يبرز عن جمالها وأناقتها، ولكنه ارتدته بشكل مختلف ومميز أيضًا.

وتألقت هيفاء وهبي مرتدية فستانا جريئا باللون الأحمر، ومزينا بمجموعة من الورود والألوان المختلفة المميزة الذي يبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت معه حذاءً مكشوفا بكعب عالٍ باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر المميز الذي يتناسب مع ظهورها اللافت.

كما اختارت هيفاء وهبي، ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف عن جمالها.

وارتدت هيفاء وهبي، مجموعة من الإكسسوارات المميزة التي تتناسب مع إطلالتها وتضيف لمسة مختلفة باللون الذهبي.

وإليكم صور هيفاء وهبي ويسرا.

يسرا
يسرا

 

هيفاء وهبي يسرا صور هيفاء وهبي صور يسرا فستان هيفاء وهبي ويسرا

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