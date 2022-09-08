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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ سالوبيت شورت.. دنيا سمير غانم تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

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وتألقت دنيا سمير غانم، مرتديه سالوبيت شورت من الجينز باللون الأزرق والأبيض الذي يبرز عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه تي شيرت باللون الأصفر المميز.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذي يبرز جمالها.

كما اختارت دنيا سمير غانم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف دنيا سمير غانم، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها اللافتة.

وإليكم صور دنيا سمير غانم.

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