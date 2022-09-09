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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد | الإطلالة الأولى لزوجة الفنان إسلام جمال من حفل زفافهما

تفاصيل إطلالة زوجة
تفاصيل إطلالة زوجة إسلام جمال في حفل زفافهم

أحتفل الفنان إسلام جمال بحفل زفافه منذ قليل على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور أصدقائه وعائلته، وقد ظهرت زوجته بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية، وهو ما عبر عنه جمهوره ومتابعيه عبر التعليقات.
 

تفاصيل إطلالة زوجة إسلام جمال في حفل زفافهما

 

وظهرت زوجة الفنان إسلام جمال بإطلالة ناعمة للغاية، واختارت فستان سك باللون الأوف وايت كات من الدانتيل بالكامل و بقصة مميزة من منطقة الرقبة والأكتاف، واختارت طرحة بنفس لون الفستان طويلة مع تاج من الورود على رأسها.

 

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وقامت زوجة الفنان إسلام جمال باختيار تسريحة شعر بسيطة وناعمة قامت بترك خصلات شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها، مع رفع االخصلات الأمامية إلى الوراء.
 

إطلالة زوجة إسلام جمال في حفل زفافهم

 

واختارت زوجة الفنان إسلام جمال مكياج ناعم وبسيط لغاية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكارا، والآي لاينر، واى شادو بألوان نيود ناعمة، تتناسب مع ملامحها .

 

إطلالة زوجة إسلام جمال في حفل زفافهم

 

وأكملت زوجة الفنان إسلام جمال إطلالتها ببعض الإكسسوارات اللافتةـ فقامت بإختيار قرطين ناعمين واسورة وخاتم بسيط باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود، صورا من حفل الزفاف الذي يقام بمدينة ٦ أكتوبر مساء اليوم، وحرص أصدقاء إسلام جمال على نشر صور وفيديوهات له من احتفاله معهم في الساعات الأخيرة قبل اختفائه بكتب كتابه و زفافه في إحدى الأماكن المخصصة في مدينة 6 أكتوبر. 

 

وشارك إسلام جمال في رمضان الماضي بمسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوي، ووفاء عامر، وأنوشكا، ونور اللبنانية وغيرهم من النجوم. كما ظهر في عدد من الأعمال الأخرى منها العائدون، وشارك مؤخرا في مسلسل قوت القلوب، ومن قبلها في الاختيار 3 وكوفيد 25 وغيرها من الأعمال الشهيرة. 

 

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