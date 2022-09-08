بتنافس ياسمين صبري.. درة تتألق بملابس تثير الجدل | شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة جمعت بين اللون الازرق و الأبيض و نسقت معها بنطلون بنفس النقوشات.

قد حملت إطلالة درة في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالميةdolce and gabbana، و هي نفس البراند التي ظهرت بها منذ دقائق الفنانة ياسمين صبري.

ولكن أرتدت ياسمين صبري توب ذا أكمام مكشوفة مع جيبة تحمل نفس النقوشات أيضا، مما جعل رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض المزين بالفصوص الزرقاء، وتزينت بيعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.