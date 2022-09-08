عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتنافس ياسمين صبري.. درة تتألق بملابس تثير الجدل | شاهد

درة و ياسمين صبري
درة و ياسمين صبري

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

txt

كاش مايوه شفاف..زوجة ماجد المصري تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

txt

طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

txt

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة جمعت بين اللون الازرق و الأبيض و نسقت معها بنطلون بنفس النقوشات.

قد حملت إطلالة درة في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالميةdolce and gabbana، و هي نفس البراند التي ظهرت بها منذ دقائق الفنانة ياسمين صبري.

ولكن أرتدت ياسمين صبري توب ذا أكمام مكشوفة مع جيبة تحمل نفس النقوشات أيضا، مما جعل رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض المزين بالفصوص الزرقاء، وتزينت بيعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

درة أحدث أعمال درة أحدث ظهور ل درة أخبار درة اسعار ملابس درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

"جسر لندن سقط".. كلمة سر إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

كاش مايوه شفاف..زوجة ماجد المصري تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

بـ فستان جريء .. يسرا تثير الجدل في فينيسيا بهذه الإطلالة |شاهد

نشرة المرأة والصحة| صور تكشف عن إطلالات ندى الكامل المثيرة للجدل.. للأطفال فقط| أعراض صادمة للإصابة بـ كوفيد طويل الأمد

بعد إثارتها الجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات ندى الكامل المثيرة للجدل

أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل كفتة مشوية

خلي بالك| هذه الآلام تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

ترشيحاتنا

هل ماتت ملكة بريطانيا؟.. مقدموا برامج BBC يرتدون الملابس السوداء.. فيديو

مصطفى بكري : مصر كانت مغيّبة 50 عامًا قبل عهد الرئيس السيسي

مصطفى بكري: لدينا قائد وطني وضع روحه على كتفه وانتصر للشعب في 3 يوليو

بتطلع تتكلم عن النص التحتاني..عجاج يفتح النار على قائلة المرأة مش ملزمة

بتنافس ياسمين صبري.. درة تتألق بملابس تثير الجدل | شاهد

الطاروطي قارئا وعزت خطيبا.. تفاصيل صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعر وأفضل الأنواع.. 5 خطوات لـ تلميع الفضة في المنزل

فستان جريء ومكياج لافت.. ياسمين صبري تفاجيء متابعيها بلوك جديد | شاهد

العصمة في أيديها.. فيديو لبوسي تحلف بالطلاق علي زوجها يثير جدل السوشيال ميديا

اتصالحوا خلاص.. أجمل اللقطات الرومانسية بين بوسي وزوجها

فيديو

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ