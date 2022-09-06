هل الرجال أكثر مرحًا من النساء ؟ .. دراسة تجيب

يعتبر المرح والفكاهة مسألة نسبية من شخص لأخر.. ولكن قد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة سيليسيا في كاتوفيتشي ، بولندا، أن أغلب الرجال يعتقدون أنهم الشخص المرح في العلاقة ، مما يجعلهم يشعرون بالرضا عن حياتهم الزوجية .

هل الرجال أكثر مرحًا من النساء؟



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إن الرجال يشعرون بسعادة أكبر إذا شعروا بأن زوجاتهم يعتقدون بأنهم مرحين و فكاهيين، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.





وحاول الباحثون متابعة تأثير مدى شعور الأزواج بالرضا عن حياتهم الزوجية عندما ترى زوجاتهم بأنهم مرحيين، ومدى تأثيرها على علاقتهم، ووجدوا أن الزوجات اللاتي يعتقدن أن زوجهم يتمتعون بحس الفكاهة والمرح لديهم حياة سعيدة أكثر من غيرهم.



وقام الباحثون بتجنيد 149 من الأزواج من جنسين مختلفين الذين كانوا معًا لمدة سبع سنوات في المتوسط، وتم عمل استطلاع آراء المشاركين حول مدى وجود المرح والدعابة في علاقاتهم ، وكشفت النتائج أن الرجال يلقون نكاتًا أكثر من النساء ويقيمون نكاتهم على أنها أفضل.

هل الرجال أكثر مرحا من النساء؟



ومع ذلك فقد وجد الباحثون، أنه لم تكن هناك فروق بين الجنسين في وتيرة الضحك على نكات الشريك؛ حيث أن الرجال يبدون أكثر مرحا من النساء ، لكن الجنسين لم يختلفوا في عدد المرات التي يستجيبون فيها لنكات شركائهم.



وأوضح الباحثون، أن الرجال أكثر سعادة في علاقتهم إذا قام شريكهم بـ الضحك على نكاتهم، وشهدوا أنهم يتمتعون بحس كبير من المرح والفكاهة، وتسلط النتائج الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الفكاهة في العلاقات طويلة الأمد.