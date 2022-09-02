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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

أضرار البيض الصيني
أضرار البيض الصيني

نفى عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ما تردد بشأن استيراد مصر بيض صيني، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وتابع أن لم نستورد البيض الصيني منذ 2006، حيث يصل حجم إنتاجنا من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، حيث نصدر بيض للخارج.

أضرار البيض الصيني 

 

وانتشرت منذ سنوات أنباء عن إكتشاف نوع من البيض يطلق عليه البيض الصيني، وإكتشف أنه نوعاً جديداً من الغش التجاري في المواد الغذائية.

 

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وتم نشر التحذيرات من تناول هذا النوع من البيض، وذلك لما يسببه من اضرار، وذلك لأنه يحتوي على صوديوم ونشا، ومستخرجات من أنواع الطحالب البنية، و صبغة صفراء، و مسحوق من الجبس وماء ومركبات كميائية، وبكربونات الكالسيوم التي تكون القشرة الخارجية.

 

أضرار البيض الصيني

 

وبالرغم من مكونات البيض الصيني المختلفة  ع، فلا يمكن التفريق بينه وبين البيض الطبيعي بمجرد النظر لأنه يشبه البيضة الطبيعية جداً حيث يتكون من عدة مركبات موجودة في البيض الطبيعي فلا تكاد تفرقه .

 

أضرار البيض الصيني

 

ويجب الحذر جيداً عند شراء البيض لأن هذا النوع من البيض يسبب الكثير من الأمراض والمخاطر الصحية، وذلك لأنه مصنوع من مواد كيميائية وبلاستيكية، ومن الأمراض التي يسببها البيض الصيني المغشوش، ما يلي :

_ اضرار بالمخ والكبد والأعصاب.

- تسمم غذائي وأنيميا حادة حيث لا يوجد بها أي فائدة من فوائد البيض الطبيعي من البروتينات و الكالسيوم.

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