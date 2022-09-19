مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

تصدر الإعلامي تامر أمين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أدلى ببعض التصريحات المثيرة للجدل خلال استضافته في برنامج العنيدة المذاع على قناة الشمس.



وأكد الإعلامي تامر أمين، أن نور ابنته لا تصور نفسها على التيك توك بالكاش مايوه، رغم إنها أنفلونسر عظيمة على التيك توك وتقدم فيديوهات ومحتوى هادف.



من جانب أخر تعتبر نور ابنة الإعلامي تامر أمين، من المشاهير اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، بأبرز الصور التي تكشف عن إطلالاتها.



وتتميز إطلالات نور ابنة تامر أمين بإنها متنوعة وغير تقليدية وملفتة للأنظار أيضا في بعض الأحيان، كما تتسم أزيائها بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة كما تحرص دائما على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء.



وتفضل نور ابنة تامر أمين تنسيق الإكسسوارات الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على تنسيق الحقائب والأحذية المميزة والأنيقة والمتناسقة مع أزيائها مما يمنحها إطلالة متكاملة.



أما الناحية الجمالية، فتعتمد نور ابنة تامر أمين على تطبيق تسريحات الشعر المتنوعة ولكنها تتسم بالبساطة وعدم المبالغة، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما يكشف عن جمالها الطبيعي.

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين

أبنة تامر أمين