بفستان أسود.. إيمان العاصي تستعرض جمالها عبر أنستجرام

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت إيمان العاصي، أنظار متابعيها مرتدية فستان ستان باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.