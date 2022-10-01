بعد خضوعه لعملية جراحية.. شاهد أول صورة لـ جونيور أجاي

خضع المهاجم النيجيرى جونيور أجاى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لعملية جراحية بأحد المستشفيات بعد إصابته في إحدى مباريات الفريق الودية.

وكشف أحمد رمضان طبيب الفريق أن فترة غياب جونيور أجاي عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين ونصف للعودة لخوض المباريات.

وتعرض جونيور أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التي أقيمت أمس أمام القناة على هامش استعدادات الموج الازرق لبطولة الدوري المصري.

وتم نقل اللاعب النيجيري الذي سبق له تمثيل النادي الأهلي لمستشفي قريب من سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.