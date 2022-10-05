وكيل التعليم بدمياط يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس إدارة الزرقا التعليمية

واصل "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الزرقا التعليمية، حيث شملت الجولة مدرستي المستقبل الرسمية المتميزة للغات والإعدادية الحديثة، بحضور خالد محيلب مدير إدارة الزرقا التعليمية.

وبدأ "وكيل الوزارة" جولته بزيارة مدرسة الإعدادية الحديثة بالزرقا متفقدا الفصول الدراسية، مقدمًا التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وذكرى السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف متمنيا عاما جديدا سعيدا مملوءا بالإنجازات والإبداع.

وناقش "عبد الرؤوف" الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وانتقل "وكيل الوزارة" الى مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات، متفقدا الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم.

وشارك "عبد الرؤوف" الطلاب في لعب كرة القدم أثناء حصة التربية الرياضية موجها برعاية الطلاب المتميزين في الانشطة الثقافية والرياضية والفنية.

وأثناء جولته بالمدرسة كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عبد السلام عبد العال مدرس المجال صناعي بالمدرسة لبلوغه سن المعاش معربا عن شكره وتقديره لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء عمله أثناء حياته الوظيفية، موجها بإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.



وفي ختام جولته وجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لمديري المدارس والعاملين بها، موجها بضرورة الجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين لتقديم خدمة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب.

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