عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة معلم في مشاجرة بين 4 طلاب بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقعت مشاجرة بين 4 طلاب بمدرسة ابو صوير الثانوية المشتركة بمحافظة الإسماعيلية، علي اثر خلافات شخصية بينهم في موعد الإنصراف بنهاية اليوم الدراسي.


من جانبها كشفت مصادر رسمية لصدي البلد، تفاصيل الحادث، والتي جاري علي أثرها ضبط 3 طلاب غير مقيدين بالمدرسة محل الواقعة، موضحة أنه أثناء خروج الطلاب من المدرسة، فوجيء بقيام 3 أشخاص غير مقيدين بالمدرسة، ومقيمين بعزبة أباظة مركز ابو صوير، بالتعدي علي أحد الطلاب لحظة خروجه " تم تحديد هويتهم"، وجاري ضبطهم.

وخلال محاولة المتهمين اللحاق بالطالب، استوقفهم المشرف علي اليوم الدراسي، فقاموا بضربه بالشومة، محدثين إصابته بكدمة بالساق، وأثناء ضبطهم قاموا بالهرب.

في السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية للواقعة أن السبب وقوع خلافات شخصية بين المتهمين حول علاقة أحدهما بفتاة.

تحرر عن ذلك مذكرة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الاسماعيلية اخبار المحافظات المحافظات مشاجرة بمدرسة بمدرسة تعليم الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حبسني في شقة أخوه.. ماذا حدث لـ عروس الإسماعيلية في 240 يوم زواج؟

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة منذ بداية الشهر الجاري

اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون في الصناعات الكيماوية مع وفد صيني

رفض عودته لطليقته .. شاب يطعن والده بالمقص في وسط الشارع

تحرير 68 محضرا خلال حملات تموينية على الأسواق والمحلات والمخابز في الإسماعيلية

اغتصاب ولا سرقة؟| القصة الكاملة للاعتداء على طالبة داخل صيدلية بالإسماعيلية: جبلها نزيف

استعدادا لمهرجان المانجو.. 5 قرارات من محافظ الإسماعيلية| تفاصيل

ترشيحاتنا

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية فى دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الأسبوع المقبل| شاهد

تقلبات الطقس.. الأرصاد: السبت أمطار على القاهرة متفاوتة الشد| شاهد

ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية| تحليل

للفتيات.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك 2011

ريال مدريد يتعادل مع شاختار في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سهرة.. منة عرفة تبهر متابعيها بالإطلالة جديدة| شاهد

أول مرة تسمع عنها .. 5 أعشاب خارقة لعلاج الضعف الجنسي

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ