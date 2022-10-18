تحسبا لأي غارات جوية .. أوكرانيا تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي للغارات في العاصمة كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية، أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفًا للبنى التحتية، نفذته القوات الروسية، وأعقب ذلك إعلان السلطات في العاصمة كييف ومقاطعات: كييف وتشيركاسي وتشيرنيجييف، عن حالة تأهب للغارات الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.

ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 فبراير، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

ووثق مقطع فيديو متداول، تحليق طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي، في سماء العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لقصف بطائرات مسيرة، الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قوله إن كييف تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية، مضيفا أن "الروس يعتقدون أن هذا يساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم".

ولفت إلى أنه نتيجة للهجوم؛ اندلع حريق في مبنى غير سكني في كييف، ورجال الإطفاء يعملون لإخماده، والعديد من المباني السكنية تضررت، وعمال الرعاية الصحية في مكان الحادث، بعد قليل سنوضح المعلومات حول الضحايا"، بينما تم العثور على شظايا لطائرة كاميكازي.

وأشار إلى سماع دوى 3 انفجارات متتالية على الأقل في حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طالها.

مهاجمة أوكرانيا بأكملها

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الطائرات المسيرة الروسية تهاجم أوكرانيا بأكملها، لكن لن تتمكن موسكو من تحطيم البلاد.

وقال زيلينسكي في تصريحات على قناة بـ"تيليجرام" "طوال الليل وطوال الصباح، يرعب العدو، السكان المدنيين، طائرات بدون طيار وصواريخ كاميكازي تهاجم أوكرانيا بأكملها. قصف مبنى سكني في كييف".

وأضاف "يمكن للعدو مهاجمة مدننا، لكنه لن يتمكن من تحطيمنا. لن ينال الروسيون سوى العقاب العادل والإدانة من الأجيال القادمة. وسوف نحقق النصر".

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه دمر عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز Shade-136s - المعروفة باسم طائرات "كاميكازي"، عبر جنوب وشرق أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وأضاف "في 17 أكتوبر، من الساعة 3:30 إلى 6:50 صباحًا، تم تدمير 15 طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي في الجنوب، بالإضافة إلى 3 صواريخ كروز في الشرق، كما تم تدمير 6 طائرات مسيرة فوق منطقة أوديسا و5 فوق منطقة ميكولايف.