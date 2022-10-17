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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يدرس تمويل عمل ستارلينك في أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أكد البنتاجون أنه يدرس مشاركته في تمويل عمل منظومة أقمار "ستارلينك" للاتصال، التابعة للملياردير إيلون ماسك، في أوكرانيا.

وقال مسؤول في البنتاجون في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الاثنين: "ندرس كافة الخيارات المتاحة، وهذا أحد الخيارات المحتملة".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن البنتاجون قد يستخدم أموال "المبادرة لمساعدة أمن أوكرانيا"، وهو البرنامج الخاص بدعم الجيش الأوكراني.

وكان إيلون ماسك قد أعلن أن شركة "سبيس إكس" لن تتمكن من مواصلة تمويل عمل أقمار "ستارلينك" في أوكرانيا، فيما قالت تقارير إعلامية إن شركته طلبت من البنتاجون تغطية النفقات.

وفي وقت لاحق كتب ماسك على "تويتر" أنه سيواصل تمويل عمل "ستارلينك" على الرغم من الخسائر.

البنتاجون ستارلينك إيلون ماسك أوكرانيا الجيش الأوكراني سبيس إكس

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