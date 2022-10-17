أوكرانيا: نواصل استخراج 15 جثة يومياً في مناطق داخل دونيتسك

أعلنت الشرطة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا أنها تواصل استخراج ما يتراوح بين 10 إلى 15 جثة يومياً في المناطق التي كانت تسيطر عليها روسيا في المنطقة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الاثنين/ عن المسؤول الصحفي بشرطة دونيتسك، أولكساندرا هافريلكو، قوله، في إفادة إعلامية، إنه تم العثور حتى الآن على 43 مقبرة جماعية في إقليم دونيتسك، موضحاً أنه "على سبيل المثال، تم العثور على مقبرتين جماعيتين للمدنيين والعسكريين في منطقة ليمان، وعلاوة على ذلك، تتلقى شرطة المنطقة معلومات حول الدفن التلقائي، حيث قد يحتوي كل قبر على ما يصل إلى 10 أشخاص".

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت في الآونة الأخيرة استعادة السيطرة على مناطق في دونيتسك.

