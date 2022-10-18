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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنت تستحقها.. راموس يهنئ بنزيما على جائزة الأفضل

راموس وبنزيما
راموس وبنزيما

حرص سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، علي تهنئة النجم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الاسباني، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.


وكتب راموس عبر حسابه علي تويتر "أخيرًا تم التعرف على سحرك ⭐ تهانينا ،Benzema سعيد من أجلك يا أخي. أنت تستحقها بالون دور"

جوائز فرانس فوتبول:

وتوج النجم الفرنسي كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، خلال حفل أقيم بقصر دو شاتليه، بالعاصمة الفرنسية “باريس”، أمس الاثنين، كما  فازت أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة، بالكرة الذهبية (سيدات)، للعام الثاني على التوالي.

 

وحل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ، في المركز الثاني، وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في المركز الرابع، بينما جاء النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في المركز الخامس.

وحصد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة "جيرد مولر" لأفضل مهاجم في الموسم الماضي (2021-2022)، وذلك بعد تصدره قائمة هدافي الدوريات الكبرى.

 

وفاز جافي، لاعب وسط فريق برشلونة، بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، فيما حصل السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، على جائزة "سقراط" التي تمنح للاعبين الملتزمين بالأعمال الخيرية، وفاز تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، كما توج مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادٍ في العالم 2022.

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جائزة أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما ريال مدريد الإسباني جائزة افضل لاعب سيرخيو راموس

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