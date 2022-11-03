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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس عز الدين تلاحقها الأزمات ومنعها من العودة لـ مصر أبرزها

إيناس عز الدين
إيناس عز الدين

دخلت المطربة إيناس عز الدين خلال الساعات الماضية المستشفي بعد تعرضها الي وعكة صحية حيث تخضع لفحوصات وتتلقى العلاج بعدما ظهر معاناتها من آلام وأزمة قوية في الكليتين ، بحسب ما اكد زوجها . 

إيناس عز الدين 

وعلي ما يبدو ان الحظ السيء يرافق الفنانة والمطربة إيناس عز الدين صاحبه الصوت الذهبي ، والتي ظهرت موهبتها بوضوح مع مشاركتها في برنامج ذا فويس ، حيث دعمتها بشدة المطربه أحلام ، الا أنها بعد البرنامج تعرضت إلي أزمات متتالية.

إيناس عز الدين 

من بين تلك الأزمات هو اشتباه اصابتها بفيروس كورونا في بداية ظهوره حيث تعرضت الي اعراض مشابهه لهذا الفيروس مما جعلها تستغيث عبر فيسبوك ، وهو ما جعل وزارة الصحة ترسل لها سيارة اسعاف ولكن مت حدث بعد ذلك وضعها في مرمي الانتقادات بعدما جاءت نتيجة التحاليل سلبية ولم تكن مصابه بكورونا . 

الانتقادات اللاذعة جعلت إيناس عز الدين تنشر مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد خروجها من المستشفى تكشف فيه جميع التفاصيل الخاصة بعد أزمتها الأخيرة بسبب اتهامها بأنها تدعي إصابتها بفيروس كورونا. وظهرت إيناس عز الدين في الفيديو وهى تنهار من البكاء بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب ادعاءاتها.  

إيناس عز الدين 


وقالت إيناس في الفيديو: "بعد عودتى من المغرب بأسبوع تلقيت اتصالا من شخص يطمئن على حالتي الصحية، خاصة أن الطائرة التي عدت عليها من المغرب كان بها حالة مصابة بالفيروس"، مطالبا إياها إذا زادت عليها الأعراض بالاتصال بـ105.

وكانت إيناس عز الدين أنهت إجراءات خروجها من مستشفى إمبابة بعد ثبوت سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص بها.
وكشف أصدقاء الفنانة إيناس عز الدين نتيجة التحاليل التي أجريت لها للتأكد من إصابتها بـ فيروس كورونا، لافتين إلى أنها جاءت سلبية عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، وبناء علي ذلك تعرضت الفنانه إيناس عز الذين الي التحقيق من قبل نقابة الموسيقين 

الازمة الثانية في حياة إيناس عز الدين كانت حين تعاقدت مع منتج عربي الا انه أخل ببنود التعاقد علي حد قولها ، وخلال سفرها في زيارة لاحدي الدول العربية تم منعها من مغادرة البلاد ، وهو ما جعلها تخرج تستغيث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكده انها اضطرت الي بيع بعض الملابس المستوردة كمشروع تجاري حتي تقوم بالانقاق علي الالتزامات التي كانت عليها مثل قرض بنكي بعد الاخلال ببنود التعاقد .  

ايناس عز الدين فيروس كورونا برنامج ذا فويس ذا فويس احلام

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