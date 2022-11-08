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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعاون الدولي: تجميع نصف المبلغ المطلوب لمواجهة آثار التغيرات المناخية

صدى البلد

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ان هناك حشد لتجميع التمويلات اللازمة لمواجهة آثار التغيرات المناخية موضحة انه تم تجميع نصف المبلغ المطلوب وخلال العام المقبل سيتم جمع باقي المبلغ.

وتابعت وزيرة التعاون ان قارة أفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية مطالبة الجميع بالعمل والتعاون من أجل الحفاظ على المناخ.

كما طالبت بأهمية الاستجابة الدولية لمبادرة تسريع التكيف التى أطلقها بنك التنمية الإفريقي وحشد 25 مليار دولار لهذه المبادرة.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتغير المناخي في جناح مصر في قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ و ذلك بحضور دولي بممثلين من الدول المشاركة وعلى رأسهم  جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مبعوث الولايات المتحدة للمناخ ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومحمد معيط وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

وأشاد المشاركين بالتنظيم المصري لقمة المناخ COP27 ، وحسن الاستقبال ، كما أبدوا رغبتهم في التعاون لمواجهة التغيرات المناخية.

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التعاون الدولي: تجميع نصف المبلغ المطلوب لمواجهة آثار التغيرات المناخية

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