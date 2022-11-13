رئيس البرلمان المصري يوجه رسالة طمأنة للعالم من قمة المناخ

أكد المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، أنه يقع علينا مسؤلية تاريخية تجاه شعوبنا القلقة على مستقبلها، وعلينا حشد الجهد من أجل مكافحة التغيرات المناخية و إنقاذ البيئة من الطريق المظلم.

وقال حنفي جبالي: إن الاتحاد يسعي لمواجهة ظاهرة تغير المناخ المخيفة سعيا لعالم مستقر وآمن تترسخ فيه قيم الحفاظ على الطبيعة.

وتابع خلال كلمته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ ؛ أن ظاهرة تغير المناح تحديا استثنئايا يستلزم مقاربة شاملة لا تتوقف عند الشق الحكومي.

وأضاف :"نحمل خلال المؤتمر الحالي قلق شعوبنا من التداعيات الخطيرة لتلك الظاهرة والمتمثلة في الظواهر المناخية الكارثية على المجتمعات البشرية وزيادة موجات النزوح جراء تلك التداعيات الخطيرة".

وتابع : يجب مواجهة الظاهرة بشكل حاسم وتواجد البرلمانيين في قمة المناخ تضمن لهم التفاعل المباشر مع الحكوميين لصنع القرار والوصول إلى نتائج ملموسة"

وأضاف أن الدولة المصرية لم تألو جهدا لمواجهة ظاهرة تغير المناخ فهي تعتبرها تحديا وجوبيا ؛ ادراكا منها للابعاد الجسيمة لتداعياتها.

وتابع أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة تغير المناخ وأرست مصر مقاربة شاملة لمواجهة تداعيات تغير المناخ عبر السياسات الكفيلة لمزاجهة التغيرات المناخية.

كما أرست الدولة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050 عبر زيادة حصة الطاقة النظيفة وتحويل الاقتصاد المصري إلى أخضر ومستدام.

وينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، مؤتمرا على هامش أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في المؤتمر الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و النائب محمد أبو العينين فضلا عن وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة علاوة على المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضورعدد من رؤساء البرلمانات.

وستشهد جلسات الاجتماع البرلماني العالمي نقاشات مُكثفة بين البرلمانيين والخبراء من أنحاء العالم حول سبل تفعيل وحشد الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.

ومن المقرر أن يشمل الاجتماع شهادات من الخطوط الأمامية وما يمكن القيام به للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتشمل جلسات الاجتماع مناقشة الروابط الأساسية بين العمل المُناخي والتنمية المُستدامة من خلال استعراض التحديات الإنمائية الخاصة بالأمن الغذائي والنزاعات والنزوح وعلاقتها بتغير المُناخ.

ومن المقرر أن يكلق الاتحاد الاتحاد البرلماني الدولي حملة بعنوان ” برلمانات من أجل المُناخ ” والتي تهدف إلى حشد البرلمانات من أجل اتخاذ الاجراءات البرلمانية الكفيلة بمكافحة تغير المُناخ.

ومن المقرر أن يطرح الاجتماع قضية المساءلة عن العدالة المُناخية والخاصة بعدم وفاء البلدان المُتقدمة وذات الانبعاثات العالية بالتزامتها تجاه الدول النامية بشأن التمويل المُناخي للتكيف مع تداعيات تغير المُناخ، كما يتم بحث قضية تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة ودور البرلمانات في تحقيق هذا الهدف الحيوي من أجل مستقبل مُستدام للعالم.