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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل ومواعيد مسلسل العيلة دي قبل عرضه غدا

العيلة دي
العيلة دي

أكدت السيناريست أماني التونسي أن مسلسل العيلة دي سيتم عرض أولى حلقاته غدا السبت.


وقالت أماني التونسي في تصريح خاص لصدى البلد انه تتمنى ان ينال المسلسل اعجاب الجمهور وان الحلقات الاولى ستلقى جذب انتباه كبير لهم

 

برومو مسلسل العيلة دي:

طرحت قنوات dmc برومو مسلسل “ العيلة دي ” ، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي .

أبطال مسلسل العيلة دي:


مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

 

مواعيد عرض مسلسل العيلة دي:

سيتم عرض مسلسل العيلة دي على قناة دي ام سي الساعة ٨ مساء ؛ وعلى قناة دي ام سي دراما الساعة١١ مساء 

أحداث مسلسل العيلة دي:

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من  وفاء عامر  وزوجها إسماعيل فرغلى ، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.
 

وفاء عامر ومسلسل العيلة دي :

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :" تصوير المسلسل لسه شغال ومتاكدة إن الناس هتحب المسلسل ده ".

 

وأضافت وفاء عامر :" بنشتغل حوالي 20 ساعة في اليوم من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل خاصة مع قرب عرضه على شاشة التليفزيوين ".

 

وتابعت وفاء عامر :" مسلسل "العيلة دي" فكرته حلوة ترتبط بقضايا المجتمع والمشاكل الحياتية اليومية".


واكملت وفاء عامر :" مفاجأت كثيرة في مسلسل " العيلة دي "، مضيفة :" المسلسل عبارة عن عائلة مصرية طبيعية تتعرض لمواقف حياتية".

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