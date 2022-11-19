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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. الانتهاء من تجديد شبكة مياه أبونواس بالبحر الأحمر

كوب مياه
كوب مياه

أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر الانتهاء من احلال وتجديد شبكة مياه منطقة ابونواس بالغردقة بتكلفة ٧ ملايين جنيه

وأضاف رئيس شركة المياه أن أعمال الإحلال والتجديد تشمل رفع كفاءة شبكات المياه بالمنطقة باستخدام مواسير upvc مطابقة للمواصفات القياسية والصحية  بهدف تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالى

من جهة اخري ناشدت الشركة اهالي المنطقة التوصيل علي شبكة المياه الجديدة تحت اشراف الشركة حيث تم تأهيل شبكة المنطقة لنظام الضخ 24 ساعة و إلغاء نظام المناوبات.

البحر الأحمر مياه البحر الأحمر شركة مياه البحر الأحمر رئيس شركة مياه البحر الأحمر الغردقة

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